Süleyman Soylu: Uyuşturucu Satıcılarını Yerin Yedi Kat Dibine Gömmezsek Namerdiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sarıyer Ayazağa'da seçim mitingi düzenledi. Soylu'ya mitingde AK Parti Sarıyer Belediye Başkan adayı Salih Bayraktar eşlik etti.

Mitingde konuşan Süleyman Soylu, "Bundan 1 hafta önce DHKP-C ile ilgili İstanbul'da operasyon yapıldı. Uzun zamandır takip ediyorduk. Onlar, orada bir ine girip saklanacaklarını düşündüler. Bizimkiler inde de buldular. Türkiye sorumlusunu, biri yeşil, biri gri, bir gri toplam 8 kişiyi aldılar doğru hakimin önüne çıkardılar gereğini yaptılar." dedi.

"SEN LAFI SÖYLEYENE DEĞİL SÖYLETENE BAKACAKSIN"

Bakan Soylu, "Ben mecliste İçişleri Bakanlığı bütçesini tartışırken HDP için, 'bunların adamları adam değil ki, hep kadınları öne sürüyorlar.' dedim. Kadının birisi bize laf sokuşturacak. Dedi ki, 'Sizin askerleriniz ve polisleriniz işgal askerleridir' Bizim Hakkari'de ki, Şırnak'taki askerlerimize kendi ülkemizde 'işgal askerleri, işgal polisleri' diyor. Biz onun ağzının payını verdik. Orada ağzının payını aldı. Ama sen lafı söyleyene değil söyletene bakacaksın." ifadelerini kullandı.

"UYUŞTURUCU SATICISI 57 BİN KİŞİYİ HAPSE GÖNDERDİK"

Uyuşturucu satıcısı 57 bin kişiyi hapse gönderdiklerini belirten Soylu "2016 yılında uyuşturucudan ölenlerin sayısı 920. 2017 yılında uyuşturucudan ölenlerin sayısı 941. Şimdi, Aralık ayı hariç 2018 941'den 491'e düştü. Kılıçdaroğlu onlara da sahip çıktı. 'Niye uyuşturucu satıcılarını alıyorsunuz?' dedi. 300 tane kimsenin bilmediği normal iş yapıyormuş gibi görünen uyuşturucu liderlerini kulaklarından tuttuk kodese gönderdik." diye konuştu.

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK YAKALAMALARINI YAPTIK"

Soylu, "Cumhuriyet tarihinin en büyük yakalamalarını yaptık. 1 günde 7.2 ton esrar daha şimdi. 10-15 gün oluyor 1,5 ton eroin, bin 250 kilo eroin, bin 200 kilo eroin, 1 tonu aşkın kokain. Dünyada Avrupa'da böyle yakalamalar yok hiçbir ülkede. Buradan söyledim tekrar söylüyorum; Milletimizi, ailelerimizi, annelerimizi, çocuklarımızı rahatsız eden uyuşturucu satıcılarıyla onların o liderlerini yerin yedi kat dibine gömmezsek namerdiz." şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Mitingden detaylar

-Süleyman Soylu'nun konuşması

-Mitingden detaylar

Kaynak: DHA