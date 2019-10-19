Süleyman Soylu: "PYD tarafından hapishaneden serbest bırakılanların Türk olanları tarafımızca adli...

Süleyman Soylu: "PYD tarafından hapishaneden serbest bırakılanların Türk olanları tarafımızca adli...

Süleyman Soylu: "PYD tarafından hapishaneden serbest bırakılanların Türk olanları tarafımızca adli makamlara teslim edilecek" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Dünyada hiçbir devlet DEAŞ'la göğüs göğüse mücadele yapmamıştır" "Yakaladık diz çöktürmeden ve tasfiye etmeden bırakmayız"

19.10.2019 12:45
Süleyman Soylu:

Süleyman Soylu: "PYD tarafından hapishaneden serbest bırakılanların Türk olanları tarafımızca adli makamlara teslim edilecek"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

"Dünyada hiçbir devlet DEAŞ'la göğüs göğüse mücadele yapmamıştır"

"Yakaladık diz çöktürmeden ve tasfiye etmeden bırakmayız"

Kaynak: İHA
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