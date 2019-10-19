Süleyman Soylu: "PYD tarafından hapishaneden serbest bırakılanların Türk olanları tarafımızca adli...
Süleyman Soylu: "PYD tarafından hapishaneden serbest bırakılanların Türk olanları tarafımızca adli makamlara teslim edilecek" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Dünyada hiçbir devlet DEAŞ'la göğüs göğüse mücadele yapmamıştır" "Yakaladık diz çöktürmeden ve tasfiye etmeden bırakmayız"
Süleyman Soylu: "PYD tarafından hapishaneden serbest bırakılanların Türk olanları tarafımızca adli makamlara teslim edilecek"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
"Dünyada hiçbir devlet DEAŞ'la göğüs göğüse mücadele yapmamıştır"
"Yakaladık diz çöktürmeden ve tasfiye etmeden bırakmayız"