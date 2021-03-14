Son dakika haber! Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun cenazesi camiye getirildi
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Son dakika haber! Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun cenazesi camiye getirildi

14.03.2021 11:47 | Son Güncelleme: 14.03.2021 11:54

Son dakika haberine göre Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Gaziosmanpaşa Merkez Camii'ne getirildi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Gaziosmanpaşa Merkez Camii'ne getirildi. Süleyman Soylu'nun da tabuta omuz verdiği görüldü.

Bir süredir kalp sağlığı sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu için Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde tören düzenlenecek. Öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazı için Servet Soylu'nun cenazesi, camiye getirildi. Süleyman Soylu'nun da tabuta omuz verdiği görüldü. Cenaze namazının ardından Servet Soylu'nun cenazesi Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedilecek. - İSTANBUL

Son dakika haber! Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun cenazesi camiye getirildi
Son dakika haber! Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun cenazesi camiye getirildi
Son dakika haber! Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun cenazesi camiye getirildi
Son dakika haber! Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun cenazesi camiye getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR

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