Süleyman Soylu: Müttefikimiz olan ABD, PKK'ya silah hibe ediyor, FETÖ'yu koruyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK terör örgütünün önemli finans, eleman ve siyaset alanlarının Avrupa'da bulunduğunu belirtti. Soylu, "Müttefikimiz olan ABD, bugün PKK'ya açıkça silah hibe edebiliyor, FETÖ ve alt unsurlarını koruyor" dedi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK terör örgütünün önemli finans, eleman ve siyaset alanlarının Avrupa'da bulunduğunu belirtti.
Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen "Uluslararası Güvenlik Kongresi"nde yaptığı konuşmada, Amerika Birleşik Devletleri'nin açıktan PKK ve Gülen grubunu desteklediğini ileri sürdü. Euronews.com'da Görüntüle