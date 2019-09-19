Süleyman Soylu: Müttefikimiz olan ABD, PKK'ya silah hibe ediyor, FETÖ'yu koruyor

19.09.2019 15:45

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK terör örgütünün önemli finans, eleman ve siyaset alanlarının Avrupa'da bulunduğunu belirtti.



Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen "Uluslararası Güvenlik Kongresi"nde yaptığı konuşmada, Amerika Birleşik Devletleri'nin açıktan PKK ve Gülen grubunu desteklediğini ileri sürdü. Euronews.com'da Görüntüle