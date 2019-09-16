Süleyman Soylu, 'Mobil Trafik Eğitim Tırı Türkiye Yollarında Tanıtım Programı"nda konuştu
Süleyman Soylu, 'Mobil Trafik Eğitim Tırı Türkiye Yollarında Tanıtım Programı"nda konuştu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Yarının sürülerini eğitemezsek trafik kazalarını maalesef çocuklarımıza miras bırakırız" "Trafik güvenliği sorunumuzun kilit oyuncuları çocuklarımızdır"
16.09.2019 11:52
Süleyman Soylu, 'Mobil Trafik Eğitim Tırı Türkiye Yollarında Tanıtım Programı"nda konuştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
"Yarının sürülerini eğitemezsek trafik kazalarını maalesef çocuklarımıza miras bırakırız"
"Trafik güvenliği sorunumuzun kilit oyuncuları çocuklarımızdır"
Kaynak: İHA