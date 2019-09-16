Süleyman Soylu, 'Mobil Trafik Eğitim Tırı Türkiye Yollarında Tanıtım Programı"nda konuştu

Süleyman Soylu, 'Mobil Trafik Eğitim Tırı Türkiye Yollarında Tanıtım Programı"nda konuştu

Süleyman Soylu, 'Mobil Trafik Eğitim Tırı Türkiye Yollarında Tanıtım Programı"nda konuştu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Yarının sürülerini eğitemezsek trafik kazalarını maalesef çocuklarımıza miras bırakırız" "Trafik güvenliği sorunumuzun kilit oyuncuları çocuklarımızdır"

16.09.2019 11:52

Süleyman Soylu, 'Mobil Trafik Eğitim Tırı Türkiye Yollarında Tanıtım Programı"nda konuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

"Yarının sürülerini eğitemezsek trafik kazalarını maalesef çocuklarımıza miras bırakırız"

"Trafik güvenliği sorunumuzun kilit oyuncuları çocuklarımızdır"

Süleyman Soylu, 'Mobil Trafik Eğitim Tırı Türkiye Yollarında Tanıtım Programı
Kaynak: İHA
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