Süleyman Soylu koronvirüs mü oldu? Süleyman Soylu koronavirüs testi sonucu ne? Süleyman Soylu Sağlık durumu nasıl?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sağlık durumu merak ediliyor ve koronavirüse yakalanıp yakalanmadığı araştırılıyordu. Peki, Süleyman Soylu koronavirüs testi sonucu ne? Süleyman Soylu Sağlık durumu nasıl? Süleyman Soylu koronvirüs mü oldu?