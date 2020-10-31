Süleyman Soylu koronvirüs mü oldu? Süleyman Soylu koronavirüs testi sonucu ne? Süleyman Soylu Sağlık durumu nasıl?
31.10.2020 17:24 | Son Güncelleme: 31.10.2020 17:28
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sağlık durumu merak ediliyor ve koronavirüse yakalanıp yakalanmadığı araştırılıyordu. Peki, Süleyman Soylu koronavirüs testi sonucu ne? Süleyman Soylu Sağlık durumu nasıl? Süleyman Soylu koronvirüs mü oldu?
İçişleri Bakanı Soylu, eşi, kızı ve kendisinin Kovid-19 testinin sonuçları açıklandı. Peki, Süleyman Soylu koronvirüs mü oldu? Süleyman Soylu koronavirüs testi sonucu ne? Süleyman Soylu Sağlık durumu nasıl? İşte, detaylar…
SÜLEYMAN SOYLU KORONAVİRÜS TESTİ SONUCU NE?
İçişleri Bakanı Soylu, eşi, kızı ve kendisinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, tedavilerine hastanede devam edildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu koronavirüse yakalandı. Soylu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ben, eşim ve kızımın testi pozitif çıktı. Düne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi doktorlarımızın tavsiyesi ile hastane ortamına nakledilmiştir. Şükürler olsun, şimdi biraz daha iyiyiz" dedi.