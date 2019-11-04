Süleyman Soylu: DEAŞ'lıları vatandaşlıktan çıkarsalar bile ülkelerine göndereceğiz

04.11.2019 10:54

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister çıkarmasınlar kendi ülkelerine göndeririz." dedi.



Euronews'e konuşan iki ülke yetkilileri, IŞİD mensupları konusundaki tutumlarının değişmediğini; en iyi çözümün örgüt üyelerinin bulundukları yerlerde yargılanması olduğunu belirtmişti. Euronews.com'da Görüntüle