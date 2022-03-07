Süleyman Soylu'dan Ukraynalı mülteciler açıklaması: Başımızın üzerinde yerleri var

Ukrayna - Rusya savaşının 12. gününde saldırılar tüm şiddetiyle devam ediyor. Rus ordusunun başkent Kiev sınırlarına kadar geldiği ve Ukrayna halkının ise şehir savunmasına hazırlandığı bilgisi alındı. Öte yandan, Ukrayna'nın Kiev, Mariupol, Harkov ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi sürdüğü bilgisi alındı.

TÜRKİYE'YE GELEN UKRAYNALI MÜLTECİ SAYISI 20 BİNİ GEÇTİ

Savaşın başlaması ile birlikte birçok ülkeye giden Ukraynalı mültecilerin en çok tercih ettiği adreslerden biri Türkiye oldu. Konu hakkında elimizden geleni yapıyoruz açıklamasında bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Ukrayna'dan 1,5 milyonu aşan bir göçten bahsediliyor. Bize de üçüncü ülkelerden olmak kaydıyla bugün itibarıyla gelen Ukraynalı sayısı 20 bini aştı. Başımızın üzerinde yerleri var. Elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

1 MİLYON SİVİL UKRAYNA'YI TERK ETTİ

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaklaşık 1 milyon 368 bin 864 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini bildirdi. Polonya'ya 756 bin 303, Macaristan'a 157 bin 4, Moldova'ya 103 bin 254, Slovakya'ya 101 bin 529, Romanya'ya 63 bin 192, Rusya'ya 53 bin 300, Belarus'a 406 ve diğer Avrupa ülkelerine ise 133 bin 876 mültecinin geçiş yaptığı aktarılan açıklamada, bu rakamlara ilave olarak Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 18-23 Şubat'ta 96 bin kişinin de Rusya'ya geçtiği kaydedildi.

SİVİLLERİN TAHLİYE YOLLARI BOMBALANDI

Geçici ateşkes ilan edilmesine rağmen sivillerin bölgeden tahliye edilmesi Rus ordusu tarafından engelleniyor. Saldırıların devam etmesi nedeniyle binlerce masum insan, yaşlı, kadın, çocuk, bebek demeden savaşın ortasından çıkabilmeyi umuyor. Kiev'e 20 km uzaklıktaki Irpin'de binlerce sivilin tahliye yolları bombalandı. Kuşatma altındaki Mariupol'den sivillerin tahliyesi için hafta sonu iki kez girişimde bulunuldu. İki girişim de başarısızlıkla sonuçlandı.