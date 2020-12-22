Süleyman Soylu'dan 'Türk Polisi' paylaşımı
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Süleyman Soylu'dan 'Türk Polisi' paylaşımı

22.12.2020 22:12 | Son Güncelleme: 22.12.2020 22:29

- Süleyman Soylu'dan 'Türk Polisi' paylaşımı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Çorum'da yaşlı kadını 5'inci kata taşıyan polisin fotoğrafını paylaşarak "Türk Polisi. Kulağını iftiralara kapatır, gönlünü vatandaşa açar" notunu düştü.

- Süleyman Soylu'dan 'Türk Polisi' paylaşımı

ÇORUM - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Çorum'da yaşlı kadını 5'inci kata taşıyan polisin fotoğrafını paylaşarak "Türk Polisi. Kulağını iftiralara kapatır, gönlünü vatandaşa açar" notunu düştü.

Çorum'da akşam saatlerinde evinde rahatsızlık geçiren 85 yaşındaki Müzeyyen Kahramantekin, kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından evine gitmek için hastane polisinden yardım istedi. Hastane polisi de karakol ekiplerine durumu bildirerek yaşlı kadının evine kadar bırakılmasını sağladı. Kahramantekin'e apartmana kadar eşlik eden ekipler, asansörün bozuk olduğunu fark edince bir polis memuru kadını 5'inci kata kadar sırtında taşıdı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da söz konusu fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı. Bakan Soylu, yaşlı kadını sırtında taşıyan polisin fotoğrafının altına "Türk Polisi. Kulağını iftiralara kapatır, gönlünü vatandaşa açar" notunu düştü. Polis ekiplerine binlerce destek mesajı geldi.

Süleyman Soylu'dan 'Türk Polisi' paylaşımı
Süleyman Soylu'dan 'Türk Polisi' paylaşımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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