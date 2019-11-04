Süleyman Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun bedelini bu millet sana ödetecek

04.11.2019 15:27

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen hafta Strasbourg'da temaslarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için, "Avrupa Parlamentosu'na gidip, Türkiye'ye gidip şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek." dedi.



Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da 15 il ve ilçeye kayyum atanmasıyla ilgili konuşan Soylu, belediye başkanlarını 'ülkenin ve beldenin selameti için' görevden aldıklarını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle