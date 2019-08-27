Süleyman Soylu'dan, HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan Hacire Akar açıklaması

Süleyman Soylu'dan, HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan Hacire Akar açıklaması

Süleyman Soylu'dan, HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan Hacire Akar açıklaması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Hacire Akar, eylemini emniyetin, valiliğin önünde değil terör örgütünün siyasi kanadı olan partinin önünde yaptı" "Eylem yaptı ve sonucunu söke söke aldı"

27.08.2019 20:57
Süleyman Soylu'dan, HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan Hacire Akar açıklaması

Süleyman Soylu'dan, HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan Hacire Akar açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

"Hacire Akar, eylemini emniyetin, valiliğin önünde değil terör örgütünün siyasi kanadı olan partinin önünde yaptı"

"Eylem yaptı ve sonucunu söke söke aldı"

Süleyman Soylu'dan, HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan Hacire Akar açıklaması
Kaynak: İHA
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