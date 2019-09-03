Süleyman Soylu'dan Diyarbakır ziyaretinde bulunan İmamoğlu'na: Seni pejmürde ederiz

03.09.2019 15:57

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınıp yerlerine kayyum atanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyesi belediye başkanlarını ziyaret etmesi ile ilgili yorumlarda bulundu.