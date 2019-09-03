Süleyman Soylu'dan Diyarbakır ziyaretinde bulunan İmamoğlu'na: Seni pejmürde ederiz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınıp yerlerine kayyum atanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyesi belediye başkanlarını ziyaret etmesi ile ilgili yorumlarda bulundu.
03.09.2019 15:57
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınıp yerlerine kayyum atanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyesi belediye başkanlarını ziyaret etmesi ile ilgili yorumlarda bulundu.
Kaynak: Euronews.com