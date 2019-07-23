Süleyman Soylu: Bu yıl 80 bin kaçak göçmeni sınır dışı edeceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, düzensiz ve kaçak göçle mücadele etmek için sene sonuna kadar 80 bin kaçak göçmeni sınır dışı edeceklerini açıkladı.

Haliç Kongre Merkezi'nde bir etkinlikte konuşan Soylu, "Biz, düzeni sağlamakla mükellefiz. Geçen yıl toplam 56 bin kaçak göçmeni sınır dışı ettik. Biz bunu yapmazsak, Türkiye kaçak göç açısından çekici bir merkez haline gelir. 20 Temmuz itibarıyla rakam 43 bin. Bu yıl itibarıyla biz 80 bin ortalama, geçen yıldan neredeyse yüzde 40-50 civarında bir fazlalıkla sınır dışı işlemi gerçekleştireceğiz, gerçekleştirmek zorundayız." şeklinde konuştu. Euronews.com'da Görüntüle