Süleyman Soylu: "Biz DEAŞ mensuplarının oteli değiliz"

Süleyman Soylu: "Biz DEAŞ mensuplarının oteli değiliz"

Süleyman Soylu: "Biz DEAŞ mensuplarının oteli değiliz" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Yabancı uyruklu DEAŞ'lıları Fırat Kalkanı bölgesindeki yüksek güvenlikli cezaevlerinde tutuyoruz" "Ben ne yapayım senin teröristini.

02.11.2019 14:05
Süleyman Soylu:

Süleyman Soylu: "Biz DEAŞ mensuplarının oteli değiliz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

"Yabancı uyruklu DEAŞ'lıları Fırat Kalkanı bölgesindeki yüksek güvenlikli cezaevlerinde tutuyoruz"

"Ben ne yapayım senin teröristini. Cezası bitince vatandaşlık mı vereyim?"

"İstanbul'da kayıtlı olmayan Suriyeliler kayıtlı oldukları illere gönderiliyor."

Kaynak: İHA

VİDEO: Süleyman Soylu: "Biz DEAŞ mensuplarının oteli değiliz"
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