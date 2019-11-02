02.11.2019 14:05

Süleyman Soylu: "Biz DEAŞ mensuplarının oteli değiliz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

"Yabancı uyruklu DEAŞ'lıları Fırat Kalkanı bölgesindeki yüksek güvenlikli cezaevlerinde tutuyoruz"

"Ben ne yapayım senin teröristini. Cezası bitince vatandaşlık mı vereyim?"

"İstanbul'da kayıtlı olmayan Suriyeliler kayıtlı oldukları illere gönderiliyor."

Kaynak: İHA