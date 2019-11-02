Süleyman Soylu: "Biz DEAŞ mensuplarının oteli değiliz"
Süleyman Soylu: "Biz DEAŞ mensuplarının oteli değiliz" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Yabancı uyruklu DEAŞ'lıları Fırat Kalkanı bölgesindeki yüksek güvenlikli cezaevlerinde tutuyoruz" "Ben ne yapayım senin teröristini.
Süleyman Soylu: "Biz DEAŞ mensuplarının oteli değiliz"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
"Yabancı uyruklu DEAŞ'lıları Fırat Kalkanı bölgesindeki yüksek güvenlikli cezaevlerinde tutuyoruz"
"Ben ne yapayım senin teröristini. Cezası bitince vatandaşlık mı vereyim?"
"İstanbul'da kayıtlı olmayan Suriyeliler kayıtlı oldukları illere gönderiliyor."
VİDEO: Süleyman Soylu: "Biz DEAŞ mensuplarının oteli değiliz"