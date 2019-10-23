23.10.2019 22:36

Süleyman Soylu: "Bir imar müdürünün atamasını dahi Kandil'deki organizasyon yapıyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

"Kendisi ile övünen büyük Avrupa medeniyetinin nasıl ufak, bazen sapkın olan marjinal yapıların etkisinde hareket ettiğini hala anlayabiliyor değilim"

"Yıllarca Türkiye'yi temel fay hatları üzerinden farklı noktalara taşımak istediler"

"Kendisini gelişmiş ülke olarak tanımlayan devletlerin enayisi olmayız. İnsanlığın enayisi oluruz."

"Biz DEAŞ'la mücadele ederken, Avrupalı dostlarımız DEAŞ'ın kestiği kafa videolarını izlerken tir tir titriyorlardı"

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir zamanlar yıllık 5 binli rakamlarla ifade edilen örgüte katılım sayısı 2018'de 136 kişi, bu yıl da şu ana kadar 101 kişi. Örgütün rakamları daha düşük. 'Suriye civarından örgüte katılım alabiliyoruz, ama Türkiye tarafından örgüte katılım alamıyoruz' diyor ele başlarından bir tanesi" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Ankara'daki bir otelde gerçekleştirilen "Radikalleşme ve Aşırıcılık Uluslararası Sempozyumu"na katıldı. Programda konuşan Soylu, bombalı terör saldırılarına değindi. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de canlı bomba eylemi gerçekleştiren veya gerçekleştirme aşamasında yakalananların büyük çoğunluğunun lise veya üniversite düzeyinde eğitim görmüş kişiler olduğuna dikkat çeken Soylu, "O insanları canlı bombaya hazırlayanlar son derece profesyonel kişilerdir. Belli zihinsel tekniklerle, bazen kimyasal maddelerle kişiyi o eylemi yapma noktasına getiriyorlar. Biz bir tanesini yaklaşık 15 gün nasıl motive olduğunu evinde izledik. Eğer kaçırsaydık Ankara'da hepimizin belki bir tarih olarak nitelendireceği bir eylemi gerçekleştirmiş olacaktı" diye konuştu.

PKK'nın veya FETÖ'nün organizasyon modellerine bakıldığında acemice atılmış hiçbir adımın görülmediğini dile getiren Soylu, "Kandil ve PKK siyasi organizasyonu vasıtasıyla demokrasiyi istismar ederek güya seçildiği belediyede bir imar müdürünün atamasını dahi Kandil'deki organizasyon ve kendisi yapıyor. Hangi müteahhide işin verileceği, paranın hangi yollarla transfer edilebileceği, terörizme nasıl kaynak aktarılabileceğini bir sistematik metot içinde gerçekleştiriyorlar" şeklinde konuştu.

Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"PKK kendisine meşruiyet alanı olarak Kürt kimliği üzerinden tanımlamaya çalışıyor. Maalesef Batı medeniyetinin bu yanılgıyı çok kez kullandığını görüyoruz. Oysa biz Kürtlerle binlerce yıldır birlikte yaşıyoruz. Türkiye'nin her ilinde etnik köken araştırması yapsanız oldukça fazla oranda Kürt kimliğiyle karşılaşırsınız. Kabinemizde Kürt bakan arkadaşlarımız var, akademi dünyamızda, iş ve sanat dünyamızda Kürt vatandaşımız var. 10 yıl önce kimse ben Kürdüm diyemiyordu. Türkiye'de bu devrimi Tayyip Erdoğan dönüştürdü. Çok küçük yaşımdan itibaren siyasal zihinle yetiştim. İlk yetiştiğim yıllar 1980 darbesiyle ailemin ve benim mücadele etmemdir. Cümleler şöyle başlar 'ben Kürdüm ama...' Oysa Tayyip Erdoğan bunu alt üst etti. Herkes etnik kökenini rahatlıkla söylemeli."

"Biz gereğini yerine getiririz"

DEAŞ ile mücadeleye değinen Soylu, "Bana DEAŞ'lılarla göğüs göğüse mücadele etmiş bir tek Avrupa ülkesi söyleyin. Bir tük ülke var Türkiye. Fırat Kalkanı bölgesinde 3 bin 69 DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik ve o bölgeyi DEAŞ'tan temizledik. Biz mücadele ederken Avrupalı dostlarımız DEAŞ'ın kafa kestiği videoları izleyip tir tir titriyordu 'acaba metroda başımıza gelir mi?' diye. Şimdi PKK/PYD denen terör örgütü gider de DEAŞ orada ne yapar endişesi içindeler. Hiçbir şey olmaz merak etmeyin. Biz gereğini yerine getiririz" ifadelerini kullandı.

"Örgüte katılım tarihinin en düşük seviyesinde"

Bölücü terör örgütü PKK'ya katılımlar hakkında bilgiler veren Soylu, örgüte katılımın tarihinin en düşük seviyesinde olduğunu vurgulayarak, "Bir zamanlar yıllık 5 binli rakamlarla ifade edilen örgüte katılım sayısı 2018'de 136 kişi, bu yıl da şu ana kadar 101 kişi. Örgütün rakamları daha düşük. 'Suriye civarından örgüte katılım alabiliyoruz, ama Türkiye tarafından örgüte katılım alamıyoruz' diyor ele başlarından bir tanesi" dedi.

"Bin 200 civarı havan mermisi düştü"

Soylu, Barış Pınarı Harekatı'nda PKK-DEAŞ ayrımı yapılmaksızın operasyonların yürütüldüğüne dikkat çekerek, "Şehirlerde ruhsatlı tabanca taşıyan siviller hariç, elinde silah olan ama bir devletin askeri olmayan herkes teröristtir. Barış Pınarı Harekatı'nda bizim ülkemize havan mermileri düştü. Sayısı bin 200 civarı. Zeytin Dalı Harekatı'nda bu rakam 200'dü. Yani daha kısa bir sürede daha yoğun bir şekilde. Kime attılar? Sivillere. Hiçbir Batı medyası bunu ortaya koydu mu? 9 aylık Suriyeli Muhammet öldü. Bir bebek. Hiçbir Batı medyası bunu gündeme getirdi mi?" diye konuştu.

Kaynak: İHA