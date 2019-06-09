Süleyman Soylu,"(Bayram trafik kazaları bilançosu) 70 vatandaşımız hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

"İstanbul'a bin 200 bekçi daha vereceğiz"

"Bayram tatilinin ilk 9 gününde, geçmiş son 10 yılın ortalamasına göre trafik kazasındaki ölümler yüzde 56 azaldı"

Kaynak: İHA