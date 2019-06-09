Süleyman Soylu, " (Bayram trafik kazaları bilançosu) 70 vatandaşımız hayatını kaybetti
Süleyman Soylu, " (Bayram trafik kazaları bilançosu) 70 vatandaşımız hayatını kaybetti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İstanbul'a bin 200 bekçi daha vereceğiz" "Bayram tatilinin ilk 9 gününde, geçmiş son 10 yılın ortalamasına göre trafik kazasındaki ölümler yüzde 56 azaldı"
Süleyman Soylu,"(Bayram trafik kazaları bilançosu) 70 vatandaşımız hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
"İstanbul'a bin 200 bekçi daha vereceğiz"
"Bayram tatilinin ilk 9 gününde, geçmiş son 10 yılın ortalamasına göre trafik kazasındaki ölümler yüzde 56 azaldı"
Kaynak: İHA
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