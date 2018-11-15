Süleyman Soylu: Artık Sınırlarımızdan Kuş Uçurtmayacağız

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2019 yılı sunumunu yaptı.

Süleyman Soylu sınır güvenliğine ilişkin, "Sınır güvenlik yolları projemizin yüzde 76'sı tamamlandı.Sahil güvenlik komutanlığının SGRS Projesi ile sınır güvenlik alt yapımıza denizlerimizi de entegre ediyoruz, yüzde 90'ı bitti. Bu sistemlerin tüm fazları bittiğinde artık sınırlarımızdan kuş uçurtmayacağız" dedi.