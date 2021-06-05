SÜLEYMAN SOYLU: ALLAH BİZİ, SİZİN EMRİNİZE AMADE OLMAKTAN UZAKLAŞTIRMASIN İNŞALLAH

Afyonkarahisar'da kendisini 'Dik dur eğilme' sloganlarıyla karşılayan vatandaşlara hitap eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz sizin emrinize amadeyiz.

Afyonkarahisar'da kendisini 'Dik dur eğilme' sloganlarıyla karşılayan vatandaşlara hitap eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz sizin emrinize amadeyiz. Allah bizi, sizin emrinize amade olmaktan uzaklaştırmasın inşallah" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar ziyaretinde belediye önünde kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Afyonkarahisar ve ilçelerinden gelen vatandaşların 'Dik dur eğilme' sloganlarıyla karşıladığı Süleyman Soylu, sevgi gösterileri arasında vatandaşlarla selamlaştıktan sonra belediye önünde konuşma yaptı. Soylu, "Biz sizinle beraberiz. Biz sizin emrinize amadeyiz. Allah bizi, sizin emrinize amade olmaktan uzaklaştırmasın inşallah. Size güzel bir selam getirdim. Ülkemizi, milletimizi, bu güzel yurdumuzu birçok tehditten uzaklaştırarak, huzurun sükunun, güvenin, kalkınmanın büyümenin zenginliğin, güçlenmenin ülkesi haline getirebilmek için gece gündüz çalışan, 'Ben sadece Allah'ın sadece milletimin önünde eğilirim diyen kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını, muhabbetlerini, sevgilerini getirdim" dedi.

'GÜÇLÜ, İRİ, DİRİ OLMALIYIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Durmak yok yola devam' cümlesini hatırlatan Süleyman Soylu, "Çünkü etrafımızdaki coğrafyayı görüyorsunuz, dünyayı görüyorsunuz. Türkiye'nin güçlenmesini, ayakta durmasını istemeyenler, haksızlığa karşı çıkmasını, söz söylemesini istemeyenler geçmişlerden bugüne kadar yapmak istedikleri oyunları yapmak ve Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak için ellerinden gelen her şeyi ortaya koymaya çalışıyorlar. Bunlara fırsat vermemek için güçlü, iri, diri, kardeş, bir olmalıyız. Bunlara fırsat vermemek için yüzde 20'den savunma sanayimizi yüzde 70- 80'lere getirdik. Hedef bütün dünyaya parmak ısırtacak bir savunma sanayini oluşturana kadar durmak yok yola devam" diye konuştu.

'ÇATLASINLAR, PATLASINLAR'

Karadeniz'de bulunan doğalgazla toplam 540 milyar metreküpe ulaşıldığını belirten Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Biz ne kadar bulursak, onlar o kadar çatlayacaklar. Varsınlar çatlasınlar patlasınlar. Tarımda, enerjisinde, savunma sanayisinde, insanı ve insan kaynağıyla, etrafındaki coğrafyaya yeten bir Türkiye. Size minnettarız, siz olmasaydınız bugün Suriye'de insanlar katledileceklerdi. Doğu Akdeniz'de, Libya'da dünyada bir tek ses çıkmayacaktı. Siz olmasaydınız etrafımızdaki coğrafyada bulunan ve yıllardır şu gönlümüzde hançer gibi saplanan Karabağ meselesi çözülmeyecekti. Siz olmasaydınız, 17- 25 Aralık'ta muvaffak olacaklardı. 15 Temmuz'da muvaffak olacaklardı ve bugün biz eli böğründe yaslı yaslı duracaktık."

TERÖR ÖRGÜTÜ KAÇACAK DELİK ARIYOR

Doğu ve Güneydoğu'da terör üzerinden istikrarımızı bozmaya çalışanlara, büyükşehirlerde ticaret, ekonomi, huzur ve güveni terörün üzerinden etkilemeye çalışanlara Türkiye'nin büyük bir mücadeleyle karşı koyduğunu belirten Süleyman Soylu, "Bu da sizin sayenizde başarıldı. Sizin iradenizle, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde bugün Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu güçlü iradeyle beraber bugün Türkiye'nin şehirlerinde huzur, güven var. Terör örgütü kaçacak delik arıyor" dedi.

DEVLET BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

PKK terör örgütünün millete gelip haraç aldığı, millete çökmeye çalıştığı günlerin geride kaldığını belirten Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi çocuklar orada okuyor, kimisi hayvancılık yapıyor, kimisi tekstil, madende, bunların hepsi istikrarsız bir Türkiye'nin oluşabilmesi için etkisiz hale getirilmeye çalışan, milletin moralinin bozulmaya çalışıldığı, bizi birbirimizden ayırmaya çalışan, acaba Türkiye'nin gücünü nasıl azaltırız diye gayret gösterenlerin hikayesiydi. 850 milyon dolar Amerika bütçesinden belediyeye yardım yapma kararı alıyor. Oyunun ne kadar büyük olduğunu anlıyoruz değil mi? Orada onlara yardım ediyorlar, gıda, silah, mühimmat, teçhizat, eğitim yardımı hepsini orada o ülkeler gerçekleştiriyorlar. Topu biraraya gelse, şu milleti tanımıyorlar, onları bitireceğiz 2023, 2053 ve 2071'e güçlü bir şekilde gideceğiz inşallah. Buna hazır mıyız? Sesinizi herkes duysun, Türkiye'ye tuzak kuranlar duysun, Türkiye'ye çelme takmaya çalışanlar duysun. Hiç merak etmeyin sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Cumhur İttifakı ile Sayın Dr. Devlet Bahçeli'ye MHP Genel Başkanı'na minnet, şükranlarımızı arz ediyorum."

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ HIZLI TREN GİBİ

Konuşmasının sonunda Afyonkarahisarlı eski bakan Veysel Eroğlu'na dönen Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Hocam, iki de bir gelip diyorlar ki parlamenter sisteme geri dönelim, öyle mi? Yani böyle bir fiskeyle yıkılabilecek hükümetlere yine geri dönelim istiyorlar. Geçti mi o günler, bugün ayakta kalmamızın en önemli sebeplerinden biri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. Parlamenter hükümet sisteminde de hocamla yan yana bakanlık yaptık, burada şimdi bakanlık yapıyoruz. Şimdi nasıl biliyor musunuz hızlı tren gibi. Dertleri şu, acaba Türkiye'yi tökezletebilir miyiz, tökezletemeyeceksiniz, güçlü olacağız, zengin, büyük olacağız, etrafımızdaki coğrafyaya huzur ve istikrar getireceğiz ve son cümlemde şu dünyaya medeniyeti nakşedeceğiz. Yapacak çok işimiz var, milletimizin, ülkemizin, Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı çok iş var."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı