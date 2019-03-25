Süleyman Soylu: "31 Mart'ta Bir Zafiyete Düşersek 1 Nisan'da 6 Yaşındaki Çocuğun Eline Taşı...
Süleyman Soylu: "31 Mart'ta bir zafiyete düşersek 1 Nisan'da 6 yaşındaki çocuğun eline taşı verirler, geçmişte gördüğünüz fotoğrafların aynısını görürüz" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye başkanı olursa büyük bir felaket olur"
Süleyman Soylu: "31 Mart'ta bir zafiyete düşersek 1 Nisan'da 6 yaşındaki çocuğun eline taşı verirler, geçmişte gördüğünüz fotoğrafların aynısını görürüz"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
"Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye başkanı olursa büyük bir felaket olur"
Kaynak: İHA