Süleyman Soylu: "31 Mart'ta bir zafiyete düşersek 1 Nisan'da 6 yaşındaki çocuğun eline taşı verirler, geçmişte gördüğünüz fotoğrafların aynısını görürüz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

"Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye başkanı olursa büyük bir felaket olur"

Kaynak: İHA