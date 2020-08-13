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Süleyman Seba, kabri başında anıldı

Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 6. yılında kabri başında anıldı.

Süleyman Seba, kabri başında anıldı
13.08.2020 12:27 | Son Güncelleme: 13.08.2020 12:32

Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 6. yılında kabri başında anıldı.

Seba'nın Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında yapılan anma törenine, başkan Ahmet Nur Çebi, yöneticiler Kemal Erdoğan ve Mesut Urgancılar, Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve aynı zamanda Seba'nın yeğeni Tayfur Havutcu ile kongre üyeleri ve taraftarlar katıldı.

Törende bir konuşma yapan Ahmet Nur Çebi, "Ölümünden dolayı maalesef çok üzgünüm. Biraz daha yaşasaydı, ona daha ihtiyacımız olacaktı. Hayırla yad etmek için burada bulunuyoruz, mekanı cennet olsun. Bugün içinde bulunduğumuz durumda kişiliğinin ve tavrının, vizyonunun, yönetim tarzının ne kadar önemli olduğunu, onurla ve gururla büyük Beşiktaş'ı idare ettiğini ve ekonomik anlamda kimseye muhtaç olmayan bir Beşiktaş'ı yıllarca idare ettiğini ve teslim ettiğini şimdi daha iyi anlıyorum. Bizim için de 'mekanı cennet olsun' demekten başka bir şey kalmıyor, ama bütün Beşiktaşlıların önemsemesi gereken vizyonu, özellikle Türk sporuna verdiği değerleri devam ettirmek için ne gibi mücadeleler vereceğiz; bu saatten sonra bunu düşünmekten başka çaremiz yok" diye konuştu.Başkan Ahmet Nur Çebi'nin konuşmasının ardından Süleyman Seba'nın kabri başında dualar okundu.

Çebi ve yöneticiler, daha sonra Galatasaray Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'nda bulunan kabrini ziyaret ederek çelenk bıraktı ve dua etti.

Kaynak: DHA

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