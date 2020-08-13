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Süleyman Seba kabri başında anıldı

Beşiktaş'ın efsane başkanlarından Süleyman Seba, vefatının 6. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Süleyman Seba kabri başında anıldı
13.08.2020 11:50 | Son Güncelleme: 13.08.2020 12:31

Beşiktaş'ın efsane başkanlarından Süleyman Seba, vefatının 6. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Beşiktaş'ın Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 6. yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı'nda bulunan kabri başında anıldı. Anma törenine Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlar katıldı. Anma töreninde bir konuşma yapan Çebi, Seba'yı hayırla yad etmek için burada bulunduklarını ifade ederek, "Mekanı cennet olsun. Şunu görüyorum ki onun kişiliğinin ve tavrının, zamanındaki yönetim tarzının ne kadar önemli olduğunu, onurla gururla büyük bir Beşiktaş'ı idare ettiğini ve ekonomik anlamda kimseye muhtaç olmayan bir Beşiktaş'ı yönettiğini şimdi daha iyi anlıyoruz. Bizim için iyi ki Onursal Başkanımız Süleyman Seba'dır demekten başka bugün başka bir şey kalmıyor. Onun Türk sporuna verdiği değerleri nasıl devam ettireceğiz, ne gibi mücadeleler vereceğiz onu düşünmekten başka çaremiz yok" dedi.

Çebi yaptığı açıklamanın ardından Galatasaray'ın kurucusu ve ilk Başkanı Ali Sami Yen'in mezarını da ziyaret etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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