Süleyman Savaş Erdem kimdir? Süleyman Savaş Erdem kaç yaşında ve nereli? OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem hakkında detaylar...

Ordu Yardımlaşma Kurumu OYAK'ta Yönetim Kurulu Başkanı emekli Korgeneral Necati Özbahadır'ın istifasının ardından 16 yıllık Genel Müdür Coşkun Ulusoy da koltuğu bıraktı. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na emekli Tümgeneral Mehmet Taş getirilirken icracı görevi ile ön plana çıkan Genel Müdürlük koltuğuna ise Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkan Yardımcı Süleyman Savaş Erdem oturuyor. Peki, Süleyman Savaş Erdem kimdir? Süleyman Savaş Erdem kaç yaşında ve nereli?





SÜLEYMAN SAVAŞ ERDEM KİMDİR?

Devlet Planlama Teşkilatı kökenli olan Süleyman Savaş Erdem, uzunca bir süredir Başbakanlık Teftiş Kurulu'nda görev yürütüyordu.

1996 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Süleyman Savaş Erdem, 1997 yılında yapılan Başbakanlık Müfettiş Yardımcılığı sınavında başarı göstererek kamu çalışma hayatına başladı. 2000 yılında Başbakanlık Müfettişi, 2007 yılında ise Başbakanlık Başmüfettişi oldu. 2003 – 2005 yılları arasında Carnegie Mellon Üniversitesi'nde (Pittsburgh/ABD) Kamu Yönetimi ve Politikası alanında Yüksek Lisans Eğitimi gören Erdem, Yüksek lisans eğitimi sırasında Sosyo-ekonomik, eğitim, suç ve siyasi katılım verilerine göre ABD kentleri sıralamasında Prof. Al Blumstein Sistem Sentez Projesi çalışması gibi önemli projelerde aktif görev aldı. Prof. Dr. Denisse M. Rousseau ile Örgütsel Değişim (Organizational Change) konusunda araştırmalarda bulundu. Ayrıca ABD New York da bulunan Network 20/20 isimli STÖ'ün çalışmalarına katıldı.

Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunan Erdem, kamu çalışma hayatı boyunca; Bankacılık, Enerji, Gayrimenkul, Altyapı Yatırımları gibi sektörler başta olmak üzere, Bağımsız İdari Otoritelerin (özellikle EPDK, BDDK, TMSF, SPK, TAPDK gibi) lisans ve düzenleyici-denetleyici kararları, Sürdürülebilir Enerji Kaynakları ve Ülkemiz Enerji Arz Güvenliği gibi Enerji politikaları, Kamu Bankaları ile Özel Bankaların kredi politikaları, Hasılat Paylaşım Modeli ile Konut Üretimi, Sürdürülebilir Kentleşme ve Çevre Konularında AB mevzuatına uyum, Kamu ve özel sektör kuruluşları tarafından kullanılan AB hibe fonlarının etkin ve verimli harcanmasının temini, konularında inceleme ve denetimler yapılması gibi görevlerin yanı sıra, Başbakanlık ve Bakanlıklarla, Hazine Müsteşarlığı, RTÜK, TRT ve TOKİ gibi devlet teşkilatının önemli kurum ve kuruluşları ile bürokrasinin üst idari görevlileri olan müsteşar, müsteşar yardımcılıkları, genel müdür, üst kurul başkan ve üyeleri, teftiş kurulu başkan ve üyeleri, kurum, kurul başkanları ve yardımcıları hakkında farklı konularda inceleme ve soruşturma görevlerini yerine getirdi.

Ulusal düzeyde, 8. ve 9. Kalkınma Planlarının hazırlanması, 1999 yılında Türkiye'de meydana gelen deprem sonrası kurtarma çalışmaları ile Hibe ve Bağışların Denetimi, Doğrudan Yabancı Yatırımları artırmak amacıyla kamu sektöründe saydamlığın artırılması ve kırtasiyeciliğin (Red Type) azaltılması, Uluslararası düzeyde ise Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNDP, OECD, GRECO; gibi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerçekleştirilen; Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi, Şeffaflığın ve Verimliliğin Artırılması, İyi Yönetişim mekanizmalarının tanımlanması ve kurulması gibi önemli çalışmalarda aktif rol alarak komite başkanlığı ve üyeliği görevlerini yürüttü.

Hâlihazırda Ziraat Bank Montenegro AD Yönetim Kurulu üyeliği görevini de yürüten ERDEM, evli ve bir çocuk babası. İngilizce ve Almanca biliyor.

Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirilen emekli Tümgeneral Mehmet Taş ise Havelsan yönetimindeydi.

50 milyar TL'yi aşkın varlığıyla ve yönettiği fon büyüklüğü ile Erdemir gibi Türkiye'nin önde gelen şirketlerini bünyesinde bulunduran Oyak'ta devir teslimin bugün yapılması bekleniyor. 14 Haziran 2000'de göreve gelen Coşkun Ulusoy'un da 12 Mayıs 2016 itibarıyla koltuğu devredeceği belirtildi. Bu arada Ordu Yardımlaşma Kurumu yasasında belirtildiği üzere kurumda 3 yıllığına göreve getirilen yönetim kurulu başkanını Milli Savunma Bakanı, Maliye Bakanı ve Sayıştay, Umumi Murakabe Heyeti, TOBB ve Bankalar Birliği başkanlarından oluşan bir komite seçiyor. Genel Müdür ise yönetim kurulu tarafından seçiliyor.