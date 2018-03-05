Süleyman Saim Tekcan'dan 60 Yılın Birikimi…

Süleyman Saim Tekcan'ın uzun bir aradan sonra geniş kapsamda hazırladığı resim ve heykellerden oluşan proje sergisi "Döngüsel Seyir," Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi Beş Kubbe Salonu'nda açıldı…