Süleyman Saim Tekcan'dan 60 Yılın Birikimi…
Süleyman Saim Tekcan'ın uzun bir aradan sonra geniş kapsamda hazırladığı resim ve heykellerden oluşan proje sergisi "Döngüsel Seyir," Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi Beş Kubbe Salonu'nda açıldı.
Süleyman Saim Tekcan'ın uzun bir aradan sonra geniş kapsamda hazırladığı resim ve heykellerden oluşan proje sergisi "Döngüsel Seyir," Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi Beş Kubbe Salonu'nda açıldı…
Kaynak: Dunya.com