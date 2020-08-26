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Süleyman Öztürk, İdman Yurdu 1925 FK'da

Mersin ekibi İdman Yurdu 1925 FK, Yahyalıspor'dan kanat oyuncusu Süleyman Öztürk'ü renklerine bağladı.

Süleyman Öztürk, İdman Yurdu 1925 FK'da
26.08.2020 09:12 | Son Güncelleme: 26.08.2020 09:17

Mersin ekibi İdman Yurdu 1925 FK, Yahyalıspor'dan kanat oyuncusu Süleyman Öztürk'ü renklerine bağladı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden İdman Yurdu 1925 Futbol Kulübü yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren İdman Yurdu 1925 FK, geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden Yahyalıspor forması giyen 1997 doğumlu kanat oyuncusu Süleyman Öztürk'ü kadrosuna dahil ederek 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Genç ve başarılı oyuncusu Süleyman Öztürk, dün Mersin'e giderek yeni takımı ile resmi sözleşmeye imzalayarak takımın kampına katıldı. Hes Kablo Kayserispor, Kayseri Şekerspor, Talasgücü Belediyespor ve Yahyalıspor forması giyen Süleyman Öztürk ilk kez şehir dışında forma giyecek.

Kayseri'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini ifade eden genç oyuncusu Süleyman Öztürk, "Yeni sezonda İdman Yurdu 1925 Futbol Kulübü ile anlaşmış bulunuyorum. Transferimde emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. İdman Yurdu 1925 FK forması ile Kayseri'yi en iyi şekilde temsil edeceğim. Kimsenin şüphesi olmasın.Her iki taraf için hayırlı uğurlu olsun. İnşallah kazasız bir sezon geçiririm" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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