Süleyman Orakçıoğlu'ndan mağaza teftişi Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını, ünlü mağazalarda olağanüstü önlemlere sahne oluyor. İş insanları şirketlerinde alınan önlemleri yerinde değerlendiniyor.

Türkiye'nin dünya çapında ünlü moda markası Damat Tween'in sahibi Süleyman Orakçıoğlu, patronluğunu konuşturdu. Orakçıoğlu, önceki gün Damat Tween mağazalarını teftiş etti. Ünlü iş adamı, ilk önce İstinye'deki mağazasına uğradı, bir gün sonra'da City's Nişantaşı'ndaki mağazasını ziyaret etti. Yaşanan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzun bir aradan sonra Nişantaşı'ndaki mağazaları ziyaret eden Süleyman Orakçıoğlu, sezon ürünlerini incelerken görüntüledi. Süleyman bey, çalışanlarından gelen hatıra fotoğraf isteğini geri çevirmedi.& ;





Kaynak: Snob Magazin