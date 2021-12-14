FATİH, İSTANBUL (Habermetre) - Süleyman KÖKSALAN hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Çamlıköy sakinlerinden Merhum Ali KÖKSALAN'ın oğlu Turgut KÖKSALAN'ın kardeşi Vedat ve Sedat KÖKSALAN'ın babaları Musa ALKAÇ'ın kayınpederi Necati, Selahattin, Bayram, Sebahattin, Kemalettin ve Fatih ERGÜN'ün enişteleri Süleyman KÖKSALAN hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Kemaliye Caminde kılınacak öğlen namazını müteakip aynı köyde toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Turgut KÖKSALAN: 0536 489 18 51

14 Aralık 2021, Salı

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet