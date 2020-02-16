Süleyman Karadeniz'den Avrupa'da altın madalya

16.02.2020 23:39 | Son Güncelleme: 16.02.2020 23:39

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 97 kiloda Süleyman Karadeniz altın madalya kazandı.



97 kiloda Süleyman Karadeniz, İtalyan Simone Lannottonı'yi 10-0 sayı tuşuyla Azerbaycanlı rakibi Aslanbek Albarov'u 11-0 sayı tuşuyla Gürcü Irakli Mıtsouri'yi 7-1 öndeyken tuşladı. Karadeniz, finalde İsviçreli Samuel Scherrer'i 3-0 yenerek altın madalya kazandı



74 kiloda ise Soner Demirtaş repesaj müsabakalarında Azerbaycanlı rakibi Hacımırad Ghadzıev'i Hükmen, Moldovalı rakibi Valentin Borzin'i de 11-0 sayı tuşuyla yenerek bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Bronz madalya için Dağıstan asıllı Macar rakibi Murad Kuramagomedov ile karşılaşan Demirtaş, rakibini 5-0 yenerek madalyaya uzandı.



Türkiye'nin Avrupa Güreş Şampiyonası'nda elde ettiği başarılar şöyle:



Grekoromen



Erkekler



Gümüş Madalya



Kerem Kamal



Bronz Madalya



Selçuk Can



Cenk İldem



Kadınlarda



Gümüş Madalya



Yasemin Adar



Bronz Madalya



Bedia Gün



Serbest Stilde



Altın Madalya



Süleyman Karadeniz



Gümüş Madalya



Süleyman Atlı



Bronz Madalya



Haydar Yavuz



Soner Demirtaş



Toplamda



1 Altın Madalya



3 Gümüş Madalya



5 Bronz Madalya - İSTANBUL

Kaynak: İHA