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Süleyman Karadeniz'den altın madalya

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 92 kilo finalinde milli güreşçi Süleyman Karadeniz, İsviçreli rakibi Samuel Scherrer'i 3-0 mağlup ederek altın madalya elde etti.

16.02.2020 23:13 | Son Güncelleme: 16.02.2020 23:13
Süleyman Karadeniz'den altın madalya

Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 92 kilo finalinde milli güreşçi Süleyman , İsviçreli rakibi Samuel Scherrer'i 3-0 mağlup ederek altın madalya elde etti.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen şampiyonanın son gününde, erkekler serbest stilde final müsabakaları gerçekleştirildi. Erkekler serbest stil 92 kilo finalinde Süleyman Karadeniz, İsviçreli Samuel Scherrer ile karşı karşıya geldi. Karadeniz, rakibini 3-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Süleyman Karadeniz'in kazandığı altın madalya, Türkiye'nin 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kazandığı ilk ve tek altın madalya oldu.

Kaynak: DHA
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