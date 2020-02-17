Süleyman Karadeniz Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
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Süleyman Karadeniz Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 92 kilo finalinde milli güreşçi Süleyman Karadeniz, İsviçreli rakibi Samuel Scherrer'i 3-0 yenerek altın madalya kazandı.

17.02.2020 08:49 | Son Güncelleme: 17.02.2020 08:49
Süleyman Karadeniz Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 92 kilo finalinde milli güreşçi Süleyman , İsviçreli rakibi Samuel Scherrer'i 3-0 yenerek altın madalya kazandı.


İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Salonu'nda düzenlenen organizasyonun yedinci ve son gününde, erkekler serbest stilde final müsabakaları yapıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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