HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Süleyman Hurma: Süper Lig'e renk katacağız

"Murat Sancak'ın takımında emeği çok büyük, teselli olmaz ama onları da tebrik ediyorum""1926'da kurulan kulübüz ama tesis ve stadımız yok"Ercan Ata - İbrahim Kördemirci / Ankara, -Süleyman Hurma, "Süper Lig'e insanların beklediğinden daha büyük bir renk katacağız ve bundan herkes emin olsun" dedi.

Süleyman Hurma: Süper Lig'e renk katacağız
31.07.2020 02:15 | Son Güncelleme: 31.07.2020 08:04

"Murat Sancak'ın takımında emeği çok büyük, teselli olmaz ama onları da tebrik ediyorum"

"1926'da kurulan kulübüz ama tesis ve stadımız yok"

Ercan Ata - İbrahim Kördemirci/ Ankara, -Süleyman Hurma, "Süper Lig'e insanların beklediğinden daha büyük bir renk katacağız ve bundan herkes emin olsun" dedi.TFF 1'inci Lig Play-Off finalinde penaltı atışları sonucu Adana Demirspor'u mağlup ederek Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük'te Başkan Süleyman Hurma açıklamalarda bulundu. Sahada çok zor bir mücadele olduğunu dile getiren Süleyman Hurma, "Tutkularımın peşinden gitmekten dolayı çok mutluyum. Bu işe çok az insan inandı. Benimle birlikte inan aileme, oğluma ve bütün futbolcularıma çok teşekkür ediyorum. Onlar çok büyük bir iş yaptılar. Onlar da bizler de hiçbir zaman vazgeçmedik. Zaman zaman çok üzüldüğümüz anlar oldu ama şimdi bunları konuşmamamız lazım. Çünkü mutluyuz ve mutlu bir geceyi bozmamak gerekir.  Rakibimiz Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Bey çok iyi bir dostumuz. Takımında çok emeği olan bir insan. Teselli olmaz ama onları da tebrik ediyorum. Şans bize güldü. İnşallah Süper Lig'e insanların beklediğinden daha büyük bir renk katacağız ve bundan herkes emin olsun. Ben bu kulübü aldığımda ilk sözüm 'Karagümrüklüler sandıklardan bayraklarını çıkarsınlar kısa vadeli hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak' demiştim. İki senede bunu gerçekleştirdik şimdi ise diğer hedefimize gitmek için uğraşacağız" dedi."1926'DA KURULAN KULÜBÜZ AMA TESİS VE STADIMIZ YOK"

Süleyman Hurma, 1926 yılında kurulan Karagümrük kulübünün tesisleri ve stadı olmadığını ifade ederek, "Biz onları yapacak vizyona sahibiz. Devletin parasını da istemiyoruz. Sadece devlet bize yer imkanı sunarsa hem tesisilerimizi hemde statyumumuzu yapmayı becerebilecek kapasiteye sahibiz ve inşallah öylede olacak. Eminim ki spor bakanımızda sayın devlet büyüklerimizde bu durumumuzu anlayışla karşılarlar. 36 yıl çok uzun bir süre ama Karagümrük'ün ne olduğunu bilmeyen çok insan var. Karagümrük bir futbol mabedidir özellikle Vefa Stadı. Oradan ülkemizin en önemli sporcuları ve spor adamları çıkmıştır. İnşallah ortaya koyacağımız centilmenlikle Türk futboluna örnek olmak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu Magazin
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti 3. Sayfa
Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü 3. Sayfa
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu 3. Sayfa
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
Evlilik teklifi reddedilen saplantılı aşık, aynı aileden 4 kişiyi gözünü kırpmadan katletti 3. Sayfa
Evlilik teklifi reddedilen saplantılı aşık, aynı aileden 4 kişiyi gözünü kırpmadan katletti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram namazını Nuh Peygamber Üs Bölgesi'nde kıldı Güncel
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram namazını Nuh Peygamber Üs Bölgesi'nde kıldı
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan mesajı
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan mesajı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
'Defalarca tecavüze uğradım' diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
Bakan Albayrak'ın açıkladığı KDV indirimlerinin detayları netleşti
Bakan Albayrak'ın açıkladığı KDV indirimlerinin detayları netleşti
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızın cansız bedeni saatler sonra bulundu
Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızın cansız bedeni saatler sonra bulundu
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Uzmanlar, Kurban Bayramı'nda eyyam-ı bahur sıcaklarına karşı uyardı
Uzmanlar, Kurban Bayramı'nda eyyam-ı bahur sıcaklarına karşı uyardı
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı
Bursa'da camiye giren hırsız, çelik kasa içindeki yardım paralarını sakızlı telle çaldı
Bursa'da camiye giren hırsız, çelik kasa içindeki yardım paralarını sakızlı telle çaldı
Çanakkale'de 18 saattir süren orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı
Çanakkale'de 18 saattir süren orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Son Dakika: Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük oldu
Son Dakika: Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük oldu
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü
Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet'ten ilk açıklama
Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet'ten ilk açıklama
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mehmet Han Tuma Çelik Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Linet Emrah Ali Sunal Cate Blanchett
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Ali Palabıyık Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Bursa Bayram Beşiktaş Futbolcu
Şu an buradasınız: Süleyman Hurma: Süper Lig'e renk katacağız - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.7.2020 08:51:01. #1.14#
title