Süleyman Elban kimdir! Süleyman Elban hayatı ve biyografisi!
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Süleyman Elban kimdir! Süleyman Elban hayatı ve biyografisi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile 41 ilin valisi değişti. Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı. Peki, Süleyman Elban kimdir! İşte, Süleyman Elban hayatı ve biyografisi!

Süleyman Elban kimdir! Süleyman Elban hayatı ve biyografisi!
10.06.2020 10:42 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile 41 ilin valisi değişti. Karara göre, Ağrı Valisi Süleyman Elban Adana Valiliğine atanırken Süleyman Elban kimdir, Süleyman Elban hayatı ve biyografisi gibi konular merak edildi.

SÜLEYMAN ELBAN KİMDİR!

6 Haziran 1969 tarihinde Kırşehir'de doğdu. İlköğrenimini Almanya ve Kırşehir, ortaöğrenimini ise Kırşehir'de tamamladı. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde mezun oldu.

Abant İzzet Baysal Üniversitesinde araştırma görevlisi, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı Uzman yardımcılığı görevlerinde bulunduktan sonra 1994 yılında Eskişehir Kaymakam adayıolarak mülki idare amirliği mesleğine başladı.

1995-1996 yıllarında sekiz ay süre ile dil ve kamu yönetimi eğitimi için İngiltere'de bulundu. Edirne-Havsa Kaymakam Vekilliği, Samsun-Yakakent ve Elazığ-Karakoçan Kaymakamlığı görevlerinin ardından 2003 yılında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü şube müdürlüğüneatandı.

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı görev yaptı.

İlki 2003 Yılında Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Mahalli İdareler alanında, diğeri de 2008 Yılında Portsmouth Üniversitesinde (İngiltere) Kamu Yönetimi ve Avrupa Birliği alanında PPP konulu olmak üzere iki adet yüksek lisans çalışması bulunmaktadır.

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde görev yaptığı 13 yıl boyunca mahalli idareler reformu kapsamında hazırlanan kanunlar ile diğer ikincil ve alt düzenlemelerin çalışmalarında yer aldı. Mahalli idareler alanında düzenlenen birçok eğitim faaliyetinde eğitimci olarak görev almıştır. Bu alanda yayımlanmış çeşitli makaleleri bulunmaktadır.

Ayrıca;

1. Belediye Gelirleri Kanunu (Ağustos 2012),

2. Belediye Kanunu Uygulamaları (Mart 2013),

3. Soru ve Cevaplarla Belediye Mevzuatı Altın Rehberi (Ekim 2014) ve

4. Soru ve Cevap Mahalli İdarelerin Gelir ve Harcamaları (Mayıs 2015)

adıyla yayınlanmış dört tane kitabı bulunmaktadır.

Evli ve iki çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Bakanlar Kurulu'nun 30.05.2016 tarihli ve 2016/8864 sayılı Kararnamesi ile Bilecik Valisi olarak görev yapmıştır.

Bakanlar Kurulu'nun 13.06.2017 tarihli ve 2017/10458 sayılı Kararnamesi ile Ağrı Valisi olarak atanmıştır.

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