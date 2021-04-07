Süleyman Dirvana kimdir?
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Süleyman Dirvana kimdir?

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Süleyman Dirvana kimdir?

Deniz aşkıyla tanınan Süleyman Dirvana aynı zamanda bir hekimdi. Son zamanlarda hayatı merak edilenler arasında yer alan Süleyman Dirvana hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Süleyman Dirvana kimdir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Deniz aşkıyla tanınan Süleyman Dirvana aynı zamanda bir hekimdi. Son zamanlarda hayatı merak edilenler arasında yer alan Süleyman Dirvana hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Süleyman Dirvana kimdir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SÜLEYMAN DİRVANA KİMDİR?

Süleyman Dirvana 1915 yılında Kıbrıs'ta dünyaya gelmiş Kıbrıslı bir Osmanlı ailesinin oğlu olan hekim, tıp profesörü, öğretim üyesi ve denizcidir. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlamıştır.

1934 yılında Almanya'nın Münih şehrinde da tıp eğitimi almış ve cerrah olarak eğitimini tamamlamıştır.

1943 yılında Çanakkale'de askerlik yapmıştır. Seddülbahir'de üç buçuk yıl askerlik yapıp hem asker olup hem de sivillerin hastalıkları ile ilgilenmiştir.

1941'de görevini İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde yapmıştır. Sonrasında profesörlüğe yükselmiştir. Sonrasında emekli olup Marmaris Bozburun'a yerleşmiştir.

1973-1978 yılları arasında Yelken sporu ile ilgilenmiştir.

1974 yılında bir yelken yarışmasında eşi olan Zeynep Hanım ile tanışıp 25 Temmuz 1974' evlenmişlerdir. 1977 yılında ise Edhem adında bir oğulları olmuştır.

Süleyman Dirvana 2010 yılında Marmaris'te vefat etmiştir.

Süleyman Dirvana kimdir?
- Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
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