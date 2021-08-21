Süleyman Demirel Üniversitesinde güz dönemi dersleri 4 Ekim'de başlayacak

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörlüğü, 2021-2022 eğitim öğretim güz yarıyılı derslerine 4 Ekim Pazartesi başlanacağını bildirdi.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörlüğü, 2021-2022 eğitim öğretim güz yarıyılı derslerine 4 Ekim Pazartesi başlanacağını bildirdi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, güz döneminde derslerin yüz yüze ve uzaktan eğitim destekli yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Daha sağlıklı bir ortamda öğretime başlayabilmemiz için Yükseköğretim Kurulu kararları ve Sağlık Bakanlığının tedbirleri gözetilerek sizleri aşı olmaya davet ediyor, yerleşkelerimizde olmanızı heyecanla bekliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen