Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı, Kaymakam AKPINAR' ı Makamında Ziyaret Etti - Haberler
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Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı, Kaymakam AKPINAR' ı Makamında Ziyaret Etti

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Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı, Kaymakam AKPINAR' ı Makamında Ziyaret Etti

Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı, Kaymakam AKPINAR' ı Makamında Ziyaret EttiBayat Köyü sınırları içinde yer alan Seleukeia Sidera Antik Kenti kazı çalışmalarını yürüten Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr.

Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı, Kaymakam AKPINAR' ı Makamında Ziyaret EttiBayat Köyü sınırları içinde yer alan Seleukeia Sidera Antik Kenti kazı çalışmalarını yürüten Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilge HÜRMÜZLÜ KORTHOLT ve çalışma ekibi, Kaymakamı makamında ziyaret etti. Prof. Dr. Bilge HÜRMÜZLÜ KORTHOLT, Seleukeia Sidera Antik Kentinde yapılan kazı çalışmaları ile ilgili Kaymakam AKPINAR' a bilgi verdi

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Haber: Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı, Kaymakam AKPINAR' ı Makamında Ziyaret Etti - Haberler
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