Süleyman Demirel'in Anıt Mezarı Bitme Aşamasında

muhabirine anlattı. Anıt mezarın betonarme anlamında çok özel yapı olduğunu belirten Akçay, mezarın özelliklerinden de bahsederek, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın mezarının başında lahit betonu var. Burada 2 'vav' harfi birleşiminden oluşmuş bir yapı var. Yaprak desenlerinin bulunduğu müzenin tavan kısmı var. Buraya yaklaşık 10 bin çınar yaprağını 250 bin çiviyle tek tek monte etmiş bulunmaktayız. Onun için işçilik olarak birebir brüt betonlarda tek tek işlenmiş yapılar görebilirsiniz. Betonarmenin mastırı burada yapılmış bulunmaktadır. Genelde akademisyenlerin gelip görmesi gereken çok önemli bir yapı oldu. Yukarı doğru bakıldığında yuvarlak kolonlarımız var. Bunlar yaklaşık 26 metreye kadar çıplak bir şekilde çıkıyor. Tabi bu yapılar eğik olduğu için yapımı da oldukça zordu; ama sonuç olarak çok güzel bir eser yaptığımızı düşünüyoruz."

KULENİN YÜKSEKLİĞİ 30 METRE

Anıt mezarın kule yüksekliğinin 26 metre olduğunu kaydeden Gürsoy Akçay, en üstte bulunan kalkan ile birlikte yaklaşık 30 metreyi bulan yapı yüksekliği olduğunu söyledi. Betonarmenin yanında sadece ilave olarak titanyum çinko kaplama malzemesi kullandıklarını belirten Akçay, "Bu da çok uzun vadeli dayanımı olduğu ve betonun rengine yakın bir renk olduğu için çok güzel birleşim sağlıyor" dedi.

Anıt mezarın dışında baraj kısmı olduğunu belirten Akçay, "9'uncu cumhurbaşkanımız olduğu için 9 tane bölmeyle oluşmuş baraj kısımları var. Bunun yanında yapay şelale var. Su yukarı kısmından dökülerek geliyor, en son baraj kısmında sonlanıyor" diye konuştu.

TEMİZLİK VE SON RÖTUŞLAR YAPILIYOR

Anıt mezarın bulunduğu alınan 3 bin 500 metrekare olduğunu vurgulayan Gürsoy Akçay, Çalcatepe'nin ise 58 bin metrekarelik alan olduğunu kaydetti. Anıt mezarın ince rötuş işlerinin yapıldığını belirten Akçay, "Yüzde 99 oranında tamamlamış durumdayız. Anıt mezar içinde elektrik kablolarının bulunduğu alanlara Sayın Cumhurbaşkanı'mızın özel sözlerinin bulunduğu tablolar gelecek. Genel temizlik ve rötuşları yapıldığı için zarar görmesin, diye takmıyoruz; ama daha sonra tablolar da yerini alacak" dedi.

- Isparta

Kaynak: DHA