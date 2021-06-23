Süleyman Demirel Fen lisesi satrançta Türkiye şampiyonu oldu
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Süleyman Demirel Fen lisesi satrançta Türkiye şampiyonu oldu

Süleyman Demirel Fen lisesi satrançta Türkiye şampiyonu oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Okul Sporları Online Satranç Turnuvası'nda Afyonkarahisar Süleyman Demirel Fen Lisesi takım halinde Türkiye şampiyonu oldu.

Okul Sporları Online Satranç Turnuvası'nda Afyonkarahisar Süleyman Demirel Fen Lisesi takım halinde Türkiye şampiyonu oldu.

Okul Sporları Online Satranç Turnuvası Türkiye Şampiyonası cheese.com üzerinden yapıldı. 72 okul ve 125 sporcunun katıldığı müsabakalarda Süleyman Demirel Fen Lisesi öğrencilerinden Mustafa Öztürk birinci, Yiğit Mollaoğulları ikinci ve Emre Ekici ikinci oldu. Aynı turnuvada Ali Çağlar Anadolu Lisesi öğrencisi Berkay Parlak da ikinci oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, kupa ve madalyaları vermek üzere Süleyman Demirel Fen Lisesini ziyaret etti. Ziyarette Müdür Vekili Süleyman Sezen, Beden Eğitimi Öğretmeni Mustafa Ademoğlu ve sporcuları tebrik eden Müdür Feyzullah Dereci, "Pandemi nedeniyle genellikle gençlerimiz bilgisayar oyunlarıyla daha çok ilgileniyorlar. Ancak bu gençlerimiz yarışmaları takip edip katıldılar ve derece elde ettiler. Öncelikle hem ilgilerinden dolayı hem de aldıkları derecelerden dolayı gençlerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyorum." dedi.

Düzenlenen ödül töreni ile sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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