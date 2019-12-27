Süleyman Caner: "Maddi sıkıntılar nedeniyle transfer yapamıyoruz"

27.12.2019 17:07 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:12

Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, ikinci yarı hazırlıkları ve transfer çalışmaları hakkında bilgiler verdi.



Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, ikinci yarı hazırlıklarının Antalya'da devam ettiğini söyleyerek, maddi sıkıntılar nedeniyle transfer konusunda sıkıntı çektiklerini vurguladı. Başkan Caner, ayrıca milletvekillerinden transfer konusunda destek istediklerini ve destek verildiği takdirde istedikleri transferleri yapacaklarını söyledi.



"İkinci yarı hazırlıkları Antalya'da devam ediyor"



Başkan Caner, iki haftalık bir kamp süreci geçireceklerini belirterek, "İkinci yarı hazırlıklarımız Antalya'da devam ediyor. 2 haftalık bir kamp sürecimiz var. Teknik Direktör Serkan Afacan yönetiminde oyuncularımız ikinci yarıya hazırlanıyor. İnşallah ikinci yarı bambaşka bir Zonguldak Kömürspor olacak. Kampımıza katılacak oyuncular olacak. Bunun için A.Ş Başkanımız Hakan Hürfikir arkadaşımız uğraşıyor. Amacımız ikinci yarı hedeflediğimiz Play-off'u yakalamak" dedi.



"Transfer konusunda maddi sıkıntılarımız var"



Transfer konusunda maddi sıkıntılarının olduğunu ifade Başkan Caner, "Maddi konularda hiç bir desteğimiz yok. Yönetimimizle toplanarak kamp masraflarını toparlamak için uğraşıyoruz. Transfer noktasında en ufak bir yardım da olsa maalesef hiç bir destek görmüyoruz. Maddi kaynak olmadığı için tespit ettiğimiz oyuncuları alamıyoruz. Maddi sıkıntı bizi o noktada çok büyük zorluyor" şeklinde konuştu.



Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, milletvekillerinden destek istediklerini dile getirerek, "Daha transfer sezonu bitmiş değil. Milletvekillerimiz, Valimiz ve Belediye Başkanımız el ele verirsek ikinci yarı çok farklı bir Zonguldak Kömürspor oluruz. Bunu bizden kimse esirgemesin. Ak Parti Milletvekillerimiz Hamdi Uçar ve Polat Türkmen'le konuştuk. Diğer milletvekillerimizle de görüşüceğiz. Bu konuda duyarsız kalmayalım. Verecekleri en ufak destek bir futbolcu olarak geri dönecektir. Transferin bitmesine de az kaldı. Çok rahat futbolcu alabiliriz. Devre arası olduğu için futbolcu fiyatları da düştü. En ufak bir yardım bize futbolcu olarak geri dönecek. Bütün Zonguldak sevdalılarından destek bekliyoruz. Devre arasında iyi bir Zonguldak Kömürspor görmek istiyorsak herkes elini taşın altına koyacak" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA