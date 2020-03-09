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Türkiye Futbol Federasyonu, Zonguldak, Sarıyer, Spor

Süleyman Caner: "1 puanla yetinmek zorunda kaldık"

TFF 2. Lig'in 27. haftasında sahasında Sarıyer ile golsüz berabere kalarak 1 puana razı olan Zonguldak Kömürspor'da Başkan Süleyman Caner, müsabakayı değerlendirdi.

09.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:04
Süleyman Caner:

TFF 2. Lig'in 27. haftasında sahasında Sarıyer ile golsüz berabere kalarak 1 puana razı olan Zonguldak Kömürspor'da Başkan Süleyman Caner, müsabakayı değerlendirdi.


Zonguldak Kömürspor Başkanı Süleyman Caner, Sarıyer karşısında gördükleri kırmızı kartın yanlış bir karar olduğunu söyleyerek, bu sebeple sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldıklarını söyledi. Caner, "Devrek'de ilk maçımız. Burada ilk hedefimiz galibiyetti. Ama ikinci yarı beklemediğimiz bir kırmızı kart var. Kırmızı kart olup olmadığı şüpheli. Ama benim görüşüm kırmızı kartlı bir pozisyon yok. Yanlış bir karar. Bu karar neticesinde yapacağımız değişiklikler etkilendi. 10 kişi kalmasaydık daha farklı olacaktı. Hücum hattında yapacağımız değişiklikler olacaktı. Buradan galip ayrılmamız gerekiyordu. Ama olmadı, 1 puanla yetindik. İnşallah önümüzdeki maçları en iyi şekilde geçireceğiz" dedi.


"Taraftarımız yalnız bırakmadı"


Karşılaşmanın seyircisiz olmasına rağmen taraftarın takımlarına destek verdiğini ifade eden Başkan Caner, "Maç seyircisizdi. Buna rağmen taraftarımız bizleri yalnız bırakmadı. Binaların tepesinden bizlere destek verdiler. Bizim taraftarımız çok büyük. Onların burada yüzünü güldüremedik. İnşallah bir dahaki maçlarda yüzlerini güldüreceğiz" diye konuştu.


"Samsunspor'u yenmek istiyoruz"


Zonguldak Kömürspor Başkanı Süleyman Caner, Samsunspor maçına kazanmak için çıkacaklarını belirterek, "Önümüzde Samsunspor maçı var. Biliyorsunuz ligin lideri, güçlü bir takım. Ekonomik yönde de güçlü bir takımlar. Orada değer verdiğimiz, Zonguldak'ın gururu Ertuğrul hocamız var. Ona da başarılar diliyorum. Samsun maçı zor olacak. Bizler de elimizden gelenin fazlasını yaparak sahaya kazanmak için çıkacağız. Galibiyete ihtiyacımız var. Hak edenin kazandığı bir maç olsun" açıklamasını yaptı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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