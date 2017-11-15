Süleyman Astsubay" Yoğun Bakımda

Yaşamıyla "Ayla" filmine konu olan 91 yaşındaki Kore Gazisi Süleyman Dilbirliği'nin, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesindeki tedavisine devam ediliyor.



Kahraman Türk askeri Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin sağlık durumuna ilişkin bilgi veren hastanenin başhekimi Doç. Dr. Hasan Kayabaşı, hastanın geçen haftadan beri tedavisinin serviste yapıldığını söyledi.



Kayabaşı, Dilbirliği'nin eylül ayında ise hastanenin üroloji bölümünde gördüğü 15 günlük tedavinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini belirtti.



Dilbirliği'nin geçen hafta sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine tekrar tedaviye alındığını ifade eden Kayabaşı, şunları kaydetti:



"Süleyman Beyin tedavi sürecinde solunum güçlüğünü fark ederek kendisini yoğun bakıma aldık. Yoğun bakım ünitemizde şu anda takip ve tedavi süreci devam etmektedir. Tabii kendisi bizim için önemli bir şahsiyettir ancak şunu söyleyebilirim ki sağlık durumu halen ciddiyetini korumaktadır."



Dilbirliği'nin sağlık durumunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da takip edildiğini aktaran Kayabaşı, "Hastamızın tedavisi tüm imkanlar kullanılarak uzmanlar tarafından takip edilmektedir. İyileşmesini ümit ediyoruz ve bu yönde gereken her şeyi yapacağız." diye konuştu.



Kore Gazisi Süleyman Dilbirliği, Kore Savaşı sırasında ailesini savaşta yitiren 5 yaşındaki bir kız çocuğunu sahiplenerek ismini Ayla koymuş ve bu öyküsüyle "Ayla" filmine konu olmuştu.