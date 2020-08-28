Şule Yüksel Şenler kimdir? Şule Yüksel Şenler nereli, ne zaman öldü? Şule Yüksel Şenler kitapları neler? Şenler, Kayseri'de doğdu ve ortaokulda eğitimini sonlandırdı. Terzinin yanında çalışmaya başlayan yazar, 21 yaşında gazeteciliğe başladı. Şule Yüksel Şenler hayatı haberimizde.

Şule Yüksel Şenler, Hür Söz, Yeni İstiklal, Babıalide Sabah gazetelerinde yazılar yazdı. Huzur Sokağı adlı romanı hem film hem de dizi haline getirildi. Başarılı yazar 2019 yılında hayata gözlerini yumdu. Şule Yüksel Şenler biyografisi...

ŞULE YÜKSEL ŞENLER KİMDİR?

Şenler, 29 Mayıs 1938 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi. Ailesi aslen Kıbrıslıdır. Küçükken ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. Öğrenimini ortaokul ikinci sınıfta bıraktı. Bir terzinin yanında çalışmaya başladı. 21 yaşında gazetecilik yapmaya başladı. 1965'te tesettüre girdi. Yeni İstiklal gazetesindeki yazıları nedeniyle hakkında davalar açıldı. Anadoluyu dolaşarak verdiği konferanslarla tartışmalar başlatmıştır. Genç kızların başlarını aynı şekilde örtmeleriyle bu tarz örtü örtmeye ''şulebaşı'' adı verildi. Cevdet Sunay'a yazdığı bir mektup yüzünden cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı, sekiz ay cezaevinde kaldı.

HUZUR SOKAĞI KİTABI FİLM OLDU

Hür Söz, Yeni İstiklal, Babıalide Sabah gazetelerinde kadın sayfası yaptı. Bugün gazetesinde 1967-71'de köşe yazarıydı. Seher Vakti dergisinin başyazarı oldu. 1971'de hapis yattı. 1980'den sonra Zaman ve Millî Gazete'de yazdı. Huzur Sokağı adlı romanı filme alındı. Yücel Çakmaklı'nın yönettiği Birleşen Yollar adlı filmin baş rollerinde İzzet Günay ve Türkân Şoray oynadı. Huzur Sokağı adlı romanı daha sonra aynı adla dizi olmuş ve ATV'de yayınlanmıştır.

28 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul'da vefat eden Şule Yüksel Şenler'in mezarı, Eyüp Sultan'da, Mihrişah Valide Sultan Külliyesi haziresindedir.

KİTAPLARI

Gençliğin Izdırabı

Hidayet

Bize Ne Oldu

İslam'da ve Günümüzde Kadın

Duyuşlar

Her Şey İslam için

Uygarlığın Gözyaşları

Huzur Sokağı

Kız ve Çiçek

Sağ El

Bir Bilinçli Öğretmen

Yılanla Tilki