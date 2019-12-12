Şule İdil Dere davasında yedinci bilirkişi raporu dosyaya ulaştı

12.12.2019 10:53 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:58

Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule İdil Dere'nin ölümüne ilişkin davada, sanıkların kusur durumunun tespiti için istenen 7. bilirkişi raporu dosyaya girdi. 2 sanığın asli kusurlu bulunduğu raporda, Şule İdil Dere'nin, araç trafiğine kapalı yaya yolunda kulaklıkla müzik dinleyip cep telefona bakmasının hayatın olağan akışına ters olmadığı ve kazanın oluşumunda kusurunun bulunmadığı belirtildi.



Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule İdil Dere'nin ölümüne ilişkin 7 sanığın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6'şar yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada mahkeme, sanıkların kusur durumuna ilişkin yedinci kez bilirkişi raporu istemişti.



Genç kız yine kusursuz bulundu



Bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan rapor, Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'ne ulaştı. Raporda, maktul Şule İdil Dere'nin, araç trafiğine kapalı park içinde yayalar için ayrılmış yaya yolunda kulaklık ile müzik dinleyip cep telefona bakmasının hayatın olağan akışına ters olmadığı belirtildi. Şule İdil Dere'nin kazanın oluşumunda kusurunun olmadığı vurgulandı.



"Kamyon şoförü ve 1 sanık asli kusurlu"



Kamyon şoförü Mümin Kılıç'ın manevracı ve işaretçiyle iletişime geçmeden manevraya başlamaması gerektiği, geri geri giderken aracın kör noktasında bir yayanın olabileceğinin bilincinde olması gerektiği kaydedilirken, Kılıç'ın asli kusurlu olduğu belirtildi. Sanık İbrahim Ruhi Kelleci'nin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm önlemlerin alınmasını sağlamadığı için asli kusurlu olduğu, sanık Zafer Karasaçlı'nın ise her sene yenilenmesi gereken iş güvenliği eğitimini kamyon şoförüne vermediği için tali kusurlu olduğu kaydedildi. Raporda 4 sanık ise kusursuz bulundu.



Öte yandan, dosyaya giren altıncı bilirkişi raporunda ise, şoför Mümin Kılıç asli kusurlu, Şule İdil Dere kusursuz bulunmuştu. 4 sanığın tali kusurlu olduğu ve 2 sanığın ise kusursuz olduğu belirtilmişti.



İddianameden



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 13 Mayıs 2016 tarihinde Şule İdil Dere'nin Kadıköy'de bulunan Yoğurtçu Parkı ile Kurbağalıdere arasında kalan yaya yolunda yürüdüğü sırada Kurbağalıdere ıslah çalışması nedeniyle Mümin Kılıç'nın kullandığı hafriyat kamyonunun geri manevra yapması sonucu kamyonun altında kalarak hayatını kaybettiği anlatıldı.



İddianamede, ıslah çalışmasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yüklenici firma İSTAÇ(İstanbul Çevre Yönetimi Ticaret ve Sanayi A.Ş.) şirketine verildiği kaydedildi.



İSTAÇ A.Ş.'nin yetkili ortağı Ruhi Kelleci, şirketin Asya Yakası Kıyı Temizleme Şefi Teyfur Bingöl, şirketin iş güvenliği uzmanı Zafer Karasaçlı, İBB Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğünde Kıyı Temizleme Şefi Saffet Altındağ, kontrol elemanı Ergun Ata, Kamil Cemal Yıldırım ile kamyon şoförü Mümin Kılıç'ın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA