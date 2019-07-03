Şule İdil Dere davasında dosya 6. kez bilirkişiye gönderildi

Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule İdil Dere'nin ölümüne ilişkin davada mahkeme, kusur durumuna ilişkin beşinci kez istenen raporda eksiklikler olduğu gerekçesiyle dosyayı yeniden bilirkişi heyetine göndererek ek rapor istedi. Duruşmada söz alan Şule İdil Dere'nin annesi, "Cinayet çözüldü. Artık gereken neyse onun yapılmasını talep ediyorum. Adalet istiyorum" dedi.

Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule İdil Dere'nin ölümüne ilişkin 7 sanığın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6'şar yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın 9. Celsesi görüldü.

Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 3 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. Mahkeme hakimi, tarafların kusur durumuna ilişkin beşinci kez istenen bilirkişi raporunun dosyaya ulaştığını belirtti.

"Şule İdil Dere kusursuz, kamyon şoförü asli kusurlu"

Raporda, sanıklardan kamyon sürücüsü Mümin Kılıç'ın manevra yapmak için bir işaretçisi olmadan yayalara ait bir yolda dikkatsiz araç kullandığı gerekçesiyle asli kusurlu olduğu, olayda hayatını kaybeden Şule İdil Dere'nin de yaya yolunda yürüyen sade bir vatandaş olarak kusursuz olduğu kaydedildi. Diğer sanıklardan kıyı temizleme şefi Teyfur Bingöl ve Saffet Altındağ'ın tali kusurluğunun belirtildiği raporda, başka bir kusur atfedilecek kişinin olmadığı vurgulandı.

Katılan avukatlarından Fahrettin Ozan söz alarak, "Yeni gelen bilirkişi raporunda müteveffaya kusur verilmemiştir. Sanıkların kusurlarıyla ilgili olarak ise önceki aldırılan bilirkişi raporları yeterlidir. Karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

Anne: 'Cinayet çözüldü, adalet istiyorum"

Şule İdil Dere'nin annesi Nesrin Aslan, "Cinayet çözüldü. Artık gereken neyse onun yapılmasını talep ediyorum. Adalet istiyorum" diye konuştu. Sanık Saffet Altındağ, "Ben daha önce söylediğim gibi iş güvenliği ile ilgili sorumlu kişi değilim. Olayda iş güvenliğiyle ilgili yetki ve sorumluluğum olmadığı hususlarını tekrar ederek beraatimi talep ediyorum" dedi. Sanık Celal Yıldırım, bilirkişi raporuna itirazı olmadığını söyledi. Sanıklardan Ergun Ata ise, "Bilirkişi raporuna itirazım yoktur. Suçsuz olduğum ortaya çıkmıştır" dedi.

Dosya 6. kez bilirkişide

Ara kararını açıklayan mahkeme, raporda 2 sanık bakımından olayda kusurlarının bulunup bulunmadığı hususunda değerlendirme yapılmadığını, raporun hukuki denetime elverişli olmadığını belirterek dosyanın yeniden bilirkişi heyetine gönderilmesine ve ek rapor alınmasına karar verdi. Raporda her bir sanık bakımından ayrı ayrı değerlendirme yapılmasını isteyen mahkeme, aksi takdirde ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacağına hükmetti.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 13 Mayıs 2016 tarihinde Şule İdil Dere'nin Kadıköy'de bulunan Yoğurtçu Parkı ile Kurbağalıdere arasında kalan yaya yolunda yürüdüğü sırada Kurbağalıdere ıslah çalışması nedeniyle Mümin Kılıç'nın kullandığı hafriyat kamyonunun geri manevra yapması sonucu kamyonun altında kalarak hayatını kaybettiği anlatıldı. İddianamede, ıslah çalışmasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yüklenici firma İSTAÇ(İstanbul Çevre Yönetimi Ticaret ve Sanayi A.Ş.) şirketine verildiği kaydedildi.

İSTAÇ A.Ş.'nin yetkili ortağı Ruhi Kelleci, şirketin Asya Yakası Kıyı Temizleme Şefi Teyfur Bingöl, şirketin iş güvenliği uzmanı Zafer Karasaçlı, İBB Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğünde Kıyı Temizleme Şefi Saffet Altındağ, kontrol elemanı Ergun Ata, Kamil Cemal Yıldırım ile kamyon şoförü Mümin Kılıç'ın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA