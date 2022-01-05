Şule Çet'in sağlık raporunu usulsüz temin eden sanık avukatına hapis - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şule Çet'in sağlık raporunu usulsüz temin eden sanık avukatına hapis

Şule Çet'in sağlık raporunu usulsüz temin eden sanık avukatına hapis
AA / Cemil Murat Budak - Haberler | Güncel

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'i "kasten öldürme" ve "cinsel saldırı" suçlarından mahkum edilen sanık Çağatay Aksu'nun avukatı Levent Ekmen, Çet'in "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirdiği" gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'i "kasten öldürme" ve "cinsel saldırı" suçlarından mahkum edilen sanık Çağatay Aksu'nun avukatı Levent Ekmen, Çet'in "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirdiği" gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuksuz sanık Ekmen, esasa ilişkin savunmasını yaptı.

Sanık Ekmen, Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 4 Aralık 2019'da karara bağlanan Çet'in ölümüne ilişkin dosyada sanık Aksu'nun avukatlığını yaptığını söyledi.

Yargılama dosyasına delil sunmak için maktule Şule Çet'in sağlık durumunu gösteren belge, kullandığı ilaç ve geçmişe dönük tedavilerinin yer aldığı raporlar ile üniversite öğrenimine ilişkin transkripti, Çet'in çalıştığı iş yerindeki özlük dosyasından temin ettiğini öne süren Ekmen, bu belgelere yasa dışı yollarla ulaşmadığını savundu.

Avukatlık mesleğinin gereği ve yasaların kendisine tanıdığı sınırlar içinde hareket ettiğini belirten Ekmen, beraatini istedi.

Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme hakimi, sanık Ekmen'i, "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirdiği" gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Türkiye geçen yıl ortalama saatte 3 kez sallandı

Türkiye geçen yıl ortalama saatte 3 kez sallandı

 Arap koalisyonu: Husiler Hudeyde açıklarında bir yük gemisine el koydu

Arap koalisyonu: Husiler Hudeyde açıklarında bir yük gemisine el koydu

AA / Cemil Murat Budak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title