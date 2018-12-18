Şule Çet'in Ölümüne İlişkin İddianame Kabul Edildi

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame, Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Savcısı Hüseyin Koca tarafından Çet'in ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edilerek Çağatay A. ve Berk A. hakkında dava açıldı.

Mahkeme heyeti, ilk duruşma tarihini 6 Şubat 2019 olarak belirledi.

İddianameden

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs'ta Ankara'daki bir plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirmiş, olayla ilgili Çağatay A. ve Berk A. tutuklanmıştı.

İddianamede, sanıklar Çağatay A. ve Berk A. hakkında "cinayet", "ırza geçme" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıla kadar hapis cezası istenmiş, İsmail ve Şenol Çet müşteki olarak yer almıştı.

Kaynak: AA