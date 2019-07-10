Şule Çet'in ölümüne ilişkin davanın üçüncü duruşması başladı

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in 29 Mayıs 2018'de şüpheli ölümüne ilişkin 2 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması başladı.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand ile Şule Çet'in babası İsmail Çet, aile yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Euronews.com'da Görüntüle