Şule Çet'in ölümü davasında kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Çağatay Aksu'nun müebbet ve 12...
Şule Çet'in ölümü davasında kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Çağatay Aksu'nun müebbet ve 12 yıl 6 ay hapsine, sanık Berk Akand'ın ise 18 yıl 9 ay hapsine hükmetti.
04.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:17
Şule Çet'in ölümü davasında kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Çağatay Aksu'nun müebbet ve 12 yıl 6 ay hapsine, sanık Berk Akand'ın ise 18 yıl 9 ay hapsine hükmetti. - ANKARA
Kaynak: İHA
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