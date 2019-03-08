Şule Çet'in Avukatı: Düşen Bir Erkek Olsaydı, Yargının Tutumu Bence Çok Daha Farklı Olacaktı

Ankara'da bir iş merkezinin yirminci katından düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 23 yaşındaki Şule Çet'in ölümü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde birçok aktivisti sokaklara döken olaylardan yalnızca biri... Birçok delilin cinayeti gösterdiği sır ölüm hala aydınlatılabilmiş değil...