Şule Çet'in Ağabeyinden Tekrar Gözaltına Alınan Zanlılar İçin İlk Yorum: Hesap Verecekler
Şule Çet'in ağabeyi, Şule Çet davasıyla ilgili tekrar gözaltına alınan zanlılar için sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Gözaltına alınarak tutuklama talep etmiş savcılık inşallah tutuklanacak katiller." dedi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Şule Çet'in Ankara'da rezidansın 20. katından düşerek ölmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin gözaltına alındığı ve tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildiğini açıkladı.
"KARDEŞİMİN KATİLLERİ ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEK"
Ankara Başsavcılığı, Şule Çet'in ölümü ile ilgili serbest bırakılan zanlılar hakkında tekar gözaltı kararı verdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Şule Çet'in ağabeyi Şenol Çet, "Kardeşimin katilleri adalet önünde hesap verecek. Gözaltına alınarak tutuklama talep etmiş savcılık inşallah tutuklanacak katiller." dedi.
Ağabey Şenol Çet, sosyal medya hesabından mahkemenin yayınladığı basın açıklamasını da paylaştı.
YORUMLAR (2)
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Abisi neden kızın gece vaktı elin adamlarının evinde oldugunu acıkladımı acabaCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Şulede şuleymiş vaşt yavru yazık olmişCevap Yaz 11 Yayından Kaldır