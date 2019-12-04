Şule Çet davasında "müebbet hapis" kararı çıktı

04.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:10

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin davada, sanık Çağatay Aksu "kasten öldürme" suçundan müebbet, "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından da toplam 12 yıl 6 ay hapse çarptırıldı. Aksu'nun işlediği suçlara yardım ettiğine hükmedilen sanık Berk Akand ise 18 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand, Şule Çet'in babası İsmail Çet ve tarafların avukatları ile müdahil Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı katıldı. Duruşmayı bazı milletvekilleri ile sanık yakınlarının da arasında bulunduğu çok sayıda kişi izledi.

Son beyanı sorulan baba Çet, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti.

Savunma yapan sanık Çağatay Aksu, olay sonrası bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdiklerini, 45 gün sonra da Çet'e tecavüz edip, öldürmekle suçlanmaya başlandıklarını ifade etti.

Sosyal medyada ve basında aleyhlerinde propaganda yapıldığını ve ardından haklarında tutuklama kararı verildiğini savunan Aksu, maktule cinsel saldırıda bulunmadığını söyledi.

Aksu, halkın dava konusunda galeyana getirildiğini, sosyal medyada yalan haberlerle ortalığın kışkırtıldığını ve sonrasında tutuklandıklarını iddia ederek, "Mümkün olmayan şeylerle yargılanıyorum. Herkes neler olduğunu merak ediyor. Şule'ye dokunmuşluğum yok. Suç işleseydim 45 gün içinde ülkeyi terk ederdim." diye konuştu.

Çet ile bir tartışma ya da boğuşma yaşamadıklarını, Çet'i aşağı atmadığını ve neden yargılandığını bilmediğini anlatan Aksu, şunları kaydetti:

"Takdir sizin. Dosyada aleyhime hiçbir şey yok. Gerekirse bir daha videolarımızı izlemenizi, Berk ile cezaevindeki mektuplarımızı okumanızı istiyorum. Namusum ve şerefim üzerine yemin ediyorum, bir tane yalan söylemedim. Şule'nin ölümüne ailesi kadar ben de üzüldüm. Bunun tedavisini gördüm. Beraatimi talep ediyorum."

Sanık Akand ise olayın gerçekleştiği odada dahi bulunmadığını, suçsuz olduğunu savundu ve beraatini istedi.

Sanık avukatları da savunmalarında mahkemenin kamuoyu baskısı altında olduğunu ileri sürdü.

Akand'ın avukatlarından İskender Fatih Balkış, "Müvekkilim, iki duble içki içmeye gittiği ve o gece tanıştığı bir kız nedeniyle 16 aydır içeride. Gelinen noktada kamuoyu baskısıyla ceza verilecekse, verilecek." diye konuştu.

Sanıkların son sözlerinin de alınmasının ardından Mahkeme Başkanı Mehmet Ali Karaseyfioğlu hükmü açıkladı.

Buna göre Çağatay Aksu "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırıldı. Aksu, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 10 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 2 yıl 6 ay olmak üzere ayrıca toplam 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Sanık Berk Akand ise Aksu'nun eylemlerine yardım ettiği gerekçesiyle "kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay, "cinsel saldırı" suçundan 5 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kararı oy çokluğuyla alan heyet, sanıkların tutukluluklarının devamına hükmetti.

Davanın geçmişi

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs 2018'de, Ankara'daki bir plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirmiş, olayla ilgili Çağatay Aksu ve Berk Akand hakkında dava açılmıştı.

"Kasten öldürme", "cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarının yöneltildiği sanıklar Aksu ve Akand, ilk defa 6 Şubat 2019'da hakim karşısına çıkmış ve suçlamaları reddetmişti.

Davanın 20 Kasım 2019'da görülen duruşmasında, cumhuriyet savcısı esasa ilişkin görüşünü açıklamış, Aksu'nun üzerine atılı suçlardan müebbet hapis ve 39 yıla, Akand'ın ise Aksu'nun eylemlerine yardım ettiği gerekçesiyle 31 yıla kadar hapse mahkum edilmesini talep etmişti.

Kaynak: AA