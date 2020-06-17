'Şule Çet' cinayetinde mahkemenin kararı onandı
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'Şule Çet' cinayetinde mahkemenin kararı onandı

ANKARA Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 1'nci Ceza Dairesi, üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23), plazanın 20'nci katından atılarak öldürülmesiyle ilgili sanık Çağatay Aksu'ya (34) verilen müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis ile sanık Berk Akand'a (33) verilen 18 yıl 9 ay hapis cezasını hukuka...

'Şule Çet' cinayetinde mahkemenin kararı onandı
17.06.2020 13:55 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:59

ANKARA Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 1'nci Ceza Dairesi, üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23), plazanın 20'nci katından atılarak öldürülmesiyle ilgili sanık Çağatay Aksu'ya (34) verilen müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis ile sanık Berk Akand'a (33) verilen 18 yıl 9 ay hapis cezasını hukuka uygun buldu.

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs 2018'de Ankara'da lüks plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirdi. İlk olarak olayın intihar olduğu ileri sürüldü. Olayın ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan Çağatay Aksu ve Berk Akand, soruşturma kapsamında daha sonra tutuklandı. Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada yargılama sonunda Çağatay Aksu'ya 'kasten öldürmek', 'nitelikli cinsel saldırı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'suç delillerini yok etme' suçlarından müebbet ve 12 yıl 6 ay, sanık Berk Akand'a ise tüm suçlarda Aksu'ya yardım ettiği gerekçesiyle 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARINI VERDİYerel mahkemenin kararı, sanık avukatları, Şule Çet'in yakınları, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İnsan Hakları Derneği, Kadın Dayanışma Vakfı, Ankara Baro Başkanlığı, Adana Baro Başkanlığı ve İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi, farklı gerekçelerle istinafa taşıdı.Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1'nci Ceza Dairesi'nin incelemesi sonucu karar açıklandı.İstinaf kararında dava aşamasındaki olaylar anlatılarak, sanık Çağatay Aksu'nun, zor durumda olan Şule Çet'i iş bulma vaadiyle içkili mekana çağırdığı ve daha sonra psikolojik baskı uygulayarak plazaya gelmesini sağladığı ve cinsel saldırıda bulunduğu hatırlatıldı. Sanığın, Çet'in bu durumu kabullenmemesi üzerine de şikayet edileceğini, zor durumda kalacağını düşünerek, maktuleyi darp ettiği, boğazını sıktığı, bu aşamada öldürdüğü veya bilincini kaybederek kendinden geçmesi nedeniyle öldüğünü düşündüğü maktuleyi, işlediği cinsel saldırı suçunun delillerini ortadan kaldırmak ve intihar ettiği görüntüsü vererek bu durumu gizlemek amacıyla plazanın 20'nci katından aşağı atmak suretiyle öldürdüğüne dikkat çekildi.Kararda şöyle denildi: "Çağatay Aksu'nun, 'kasten öldürme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından cezalandırılmasına; Sanık Çağatay ile TCK'nın 37'nci maddesi kapsamında iştirak halinde yüklenen suçları işlediği hususunda kesin delil bulunmayan sanık Berk Akand'ın, aşamalarda sanık Çağatay ve maktule Şule ile aynı ortamda bulunduğu sabit olup, sanık Çağatay'ın bu eylemleri sırasında onun yanında yer almak, kendisine engel olmamak ve manevi yardımda bulunmak suretiyle sanık Çağatay'ın işlediği nitelikli cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve nitelikli kasten öldürme suçlarına yardım eden sıfatıyla katıldığı kabul edilerek cezalandırılmasına ilişikin ilk derece mahkemesi kabulünde ve uygulamasında isabetsizlik görülmemiştir."'HÜKÜMLERDE İSABETSİZLİK YOK'

Kararda, "Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, verilen hükümlerde bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşılmaktadır" ifadeleri kullanıldı. Kararda, sanık Berk Akand'a 'kasten öldürme suçuna yardım' etmekten verilen cezanın itiraz yolunun açık olduğu belirtilirken, 'nitelikli cinsel saldırı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'suç delillerini yok etme' suçlarına yardımdan verilen cezalara itiraz yolunun kapalı olduğu belirtildi. Sanık Çağatay Aksu yönünden verilen kararların ise itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.

Özkan ARSLAN/ ANKARA,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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